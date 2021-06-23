Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова показала необычные фото с мужем на последних неделях беременности

Как сообщает Politeka.net, телеведущий и шоумен Никита Добрынин один из немногих, кто нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей красавчика стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Парочка не скрывает свою жизнь и часто делится с фанатами в соцсетях новостями и фото. Так, в своем Instagram Даша часто показывает фанатам свои беременные фото, а в этот раз решила поделиться сокровенным и рассказала о переезде в новый дом.

В своем микроблоге Даша выложила несколько очаровательных снимков, на которых позирует вместе с Никитой, выглядят они очень нарядно и элегантно. Добрынин позирует, сидя в мягком кожаном кресле, на нем классический черный костюм с белой рубашкой. Квиткова появилась перед камерой в длинном облегающем платье черного цвета, которое подчеркнуло огромный беременный живот, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Даша написала: "Сегодня ровно 37 недель мы в ожидании нашего сына. Договариваемся с ним, чтобы встреча состоялась после переезда в дом. У нас почти все готово. Как я? Жутко нервничаю, но стараюсь себя контролировать. Меня успокаивают моменты, когда я сижу на сайтах и выбираю разные штуки для дома. Дышу глубоко. Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в попу и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу".

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