Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, рассказала о том, как стоит относиться к критике

Блогерша Даша Квиткова активно ведет свою страницу в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу девушки подписаны 1,7 миллионов людей, с ними Дарья регулярно делится красивыми снимками и своими мыслями о жизни.

В этот раз избранница экс-"холостяка" порассуждала о критике и своем отношении к ней.

"Чем раньше мы принимаем тот факт, что всем нравиться невозможно, тем легче нам живётся. Мы проще относимся к критике в свою сторону и меньше критикуем окружающих", - поделилась Квиткова, разместив несколько нежных кадров.

В пример бывшая участница шоу отметила, что вкусы у людей разные. Помимо и разных увлечений, любимых кухонь и музыки, также у каждого свое предпочтение к людям.

"Почему? У нас разные характеры, взгляды на жизнь и принципы. Поэтому абсолютно нормально, что кто-то заходит, как человек и личность, а кто-то нет. Только мы в ответе за то, кем себя окружаем", - добавила блогерша.

За 10 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Какая красивая", "какая ты красивая!!!!!!!!!!!!❤️❤️", "идеально 😍🔥", "какая ты красивая!!!!!!!!!!!!❤️❤️", "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 😙❤️", "Согласна на все 100% ❤️", "Beautiful 😍🔥😍", "Такая нежная 😍", "Золотые слова", "Это точно,мы то что мы излучаем!!!", "Я бы добавила еще к вашим словам, что не стоит ожидать, что другие люди будут вести себя, думать, чувствовать также как и мы. ❤️".

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