Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, вспомнила о том, какой была до беременности

Даша оказалась в центре внимания после шоу, чтобы не сдавать позиции, девушка начала вести свой блог и теперь активно делится кадрами из жизни, снимая на фото и видео чуть ли не каждый свой шаг. Не желая останавливаться на достигнутых целях, в этот раз Квиткова заговорила об актуальном.

Речь зашла об обработке фото и о том, как же она сама ведет свой блог и меняет фото под фильтрами:

При этом девушка показала сразу несколько вариантов. В карусели сначала были фото «после», потом «до», чтобы сравнить степень обработки своих кадров. Девушка решила подогреть также интерес к себе и намеренно выбрала кадры, сделанные либо вначале беременности, либо до интересного положения.

«Даша, такая ты красивая ❤️; Цена меня смутила (; Не знаю насчёт пресетов, но Даша, ты шикарна🔥; Балдёж 😍Красивая😍; Красота неземная🔥Ну какая нежная 😍 прессеты я люблю 😍; Какая же Вы красивая девушка 😍», - ответили в сети.

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