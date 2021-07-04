Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова рассказала, когда собирается в роддом

Вчера Даша и Никита пожаловались на состояние своего дома, ремонт которого должен был закончиться еще месяц назад. Из-за того, что пара так и не смогла переехать, они очень переживали и нервничали.

На последних сроках беременности Даша рассказала, что сейчас она очень хотела закончить дом и так не беспокоиться об этом. Причем за день до этого Даша даже собиралась в роддом, так как думала, что уже пора.

Но это были лишь тренировочные схватки, поэтому девушка уверила поклонников: с ней все хорошо, она просто ждет.

«Честно говоря, уже хочется скорее родить. Увидеться с нашим сыном, стать немного легче, потому что очень трудно носить себя. Поэтому, сынок, ждем тебя!» – написала Даша в инстаграм-сториз днем раньше.

В этот раз она также подчеркнула, что пока еще никуда не едет, скоро 39 неделя беременности и ребенко уже опустился: "Сегодня будет весело с обсутроством дома. Окей, вижу вы тоже ждете и проверяете, уехала ли я в роддом. Еще нет".

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