Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова показала серию архивных фото со своими "преображениями"

"Я всю жизнь была и сидела на диетах и только теперь прекратила себя ограничивать", - сказала Даша при первом наборе веса во время беременности. Сейчас, ностальгируя о своей фигуре, девушка решила поделиться подборкой архивных кадров.

«А куда больше? А больше есть куда…» - написала Даша под новыми домашними кадрами. После этого девушка поделилась фото, сделанными до беременности и во время, показывая, как менялась ее фигура на протяжении беременности и как менялась она сама.

Очень часто в сети хейтеры и поклонники бестактно спрашивали о ее весе и критиковали за резкие скачки. И хотя девушка подметила, что врач все контролирует, ее часто засыпали неуместными советами и даже критикой.

Изначально Даша рассказала, что ее норма веса 53-54 кг, сейчас же она весит 75, но уверена, что после рождения сына быстро вернет прошлую форму и позитивно смотрит на свой особенный период.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

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