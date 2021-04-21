Известная парочка "Холостяк" Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова отправились отдыхать в Дубае, однако там с ними случилась неприятность

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Никита разместил несколько сторис о том, чем они занимаются в Дубае. Сперва молодая пара отправилась смотреть на настоящих пингвинов. Никита показал место, живут пингвины, в снега и мороз. После чего пара отправилась в магазины за покупками, и по возвращению в отель их ждал неприятный сюрприз. Номер, в котором они остановились - затопило.

"После всех пингвинов и шопинга мы приехали в отель и тут это... Потоп!". Далее Никита показал, что как только они пришли в номер, то услышали какой-то звук. Оказалось, что соседи сверху их заливают, с потолка просто льется вода. "У нас жесткий потоп в номере!", - комментирует Никита.

Пока Никита снимал видео, Даша успела немного убрать вещи из-под струй воды, однако видно, что вода все еще поступает, а вещи мокнут.

"Все в воде, разгребаем. Успели разнести вещи по номеру, воды уже не так много", - написал Никита. После чего Никита заявил, что перезвонил, и теперь сушат вещи "с видом на Дубай".

"Вот так все сушим. С видом на Дубай и с минимум стресса", - написал комментарий к фото Добрынин.

Мы ранее писали, что перед родами пара отправилась отдохнуть в Дубай, где и проводит сейчас время. Никита и Даша часто общаются с поклонниками в сторис, отвечая на вопросы. Не так давно Квиткова решила пооткровенничать с поклонниками, показав им, как она выглядит без лишних прикрас.

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