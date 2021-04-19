Победительница «Холостяка-9», ставшая женой Никиты Добрынина, показала, как выглядит в жизни без фильтров и макияжа

Как известно, сейчас Даша Квиткова и ее муж ждут появления на свет своего первенца. Перед родами пара отправилась отдохнуть в Дубай, где и проводит время сейчас. Во время отдыха Квиткова решила пооткровенничать с поклонниками, показав им, как она выглядит без лишних прикрас. Как пишет Politeka.net, соответствующим видео девушка поделилась в своем Инстаграм.

На кадрах Квиткова показала себя крупным планом без фильтров и косметики.

«Это мое лицо. Абсолютно без фильтров, без какого-либо макияжа. Так я выгляжу в жизни…С веснушками на носике», - рассказала Даша.

Затем она наложила на изображение один из фильтров Инстаграма, и показала уже более «усовершенствованную» версию своего лица с румяной кожей, маленьким носом и увеличенными губами. Квиткова отметила, что разницу между ее видом с фильтрами и без видно сразу.

«Маленький носик и увеличенные губки…Но это все не я. Я люблю себя такой», - заявила жена Добрынина.

Она подчеркнула, что совершенно не стыдится своего лица и не стесняется показывать его людям без дополнительной обработки или макияжа. По словам Даши, она записала это видео сразу по приходу в номер после отдыха на пляже.

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