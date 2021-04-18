Супруга "Холостяка" Никиты Добрынина - победительница проекта Даша Квиткова показала свою фигуру во всей красе
Тема веса Даши в ее профиле в социальной сети Инстаграм поднимается поклонниками довольно часто, ведь у девушки за время беременности заметно изменилась фигура. Чаще всего, многие интересуются, как молодая блогерша справляется со стрессом, не тяжело ли ей ходить и как много она набрала за все месяцы беременности.
Сама Даша призналась, что у нее появилась отечность, целлюлит и бока, о которых она раньше и не думала. С 54 килограмм вес ее изменился к 70+ кг, но саму Квиткову это не беспокоит. Она уверена, что сможет все сбросить за период кормления ребенка, о пока девушка наслаждается временем отпуска с мужем.
Как можно заметить на фото, в стильных кадрах себе Квиткова не отказывает. Позируя в черном белье, Даша выставила напоказ свою фигуру.
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«Я и богатырь. Через несколько дней уже будет размером с тыкву», - подметила Даша под фото.
Сейчас пара переехала в новый отель, комнаты которого сама показала по прибытию. Похоже, Даша наслаждалется сменой обстановки и важным периодом своей жизни. Распахнув банный халат, девушка также показала себя без оставшейся одежды.
«Как красиво 😍; Показалось 😂; Нежная и шикарная❤🤗; сама женственность😍; Очень нежно 🤍✨🤍; Божее какая красота 🥰☁️💗; Какое же это классное чувство, когда внутри тебя человечек ❤️; Вы прекрасны,вам очень идёт беременность❤; Какой трепет 😍❤️; Красивая, Даша, вам только и быть беременной! Такая аккуратная и женственная фигура!», - отвечают в сети.
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