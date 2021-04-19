Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, разоткровенничалась в Сети

Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка, которая ждет своего первенца, опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, ответив на актуальные вопросы от подписчиков.

В частности, у Квитковой поинтересовались, боролась ли она когда-нибудь за справделивость чего-либо. Даша удивила ответом.

"Да, постоянно! Я еще тот борец за справедливость. И иногда это очень мешает) Никита часто меня останавливает, когда я пытаюсь где-либо восстановить справделивость. Часто людям все равно и все как об стенку горохом. Только энергию свою трачу)", - призналась жена Добрынина.

Кроме того, у Квитковой спросили об их с Никитой семейном бюджете. Как известно, сейчас пара находится на отдыхе в Дубае - так что вполне резонно, что публику интересует, за чей счет "пир".

"Расскажите про то, как распределяете финансы, кто за что платит? Вы чем-то занимаетесь или муж все оплачивает?", - спросили у Даши.

"У нас нет конкретных распределений по оплатам, нет "моего" и "твоего". У нас общий бюджет и все, что мы зарабатываем - наше, - ответила жена "Холостяка". - В смысле муж все оплачивает? Я не из тех, кто любит сидеть на шее у мужчины и зависеть от него. Я сама зарабатываю достаточно".

Отметим, Квиткова и Добрынин поженилась в августе прошлого года и сейчас готовятся к появлению малыша (пара недавно рассекретила пол будущего ребенка - мальчик). Это первый случай, когда у участников "Холостяка" сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя.

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