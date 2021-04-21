Бывший герой шоу «Холостяк» телеведущий Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова живут в ожидании

Блогерша Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на шоу "Холостяк-9", пишет Politeka.net. Радиоведущий даже хотел выгнать девушку из проекта, ведь она казалась ему неискренней.

Однако спустя некоторое время оба влюбились друг в друга. После окончания проекта пара стала строить отношения, поженилась и сейчас ждет пополнения в семье.

Добрынин рассказал в своем Инстаграм, что очень ждет появления малыша.

"Передать вам не могу, как сильно жду этого момента🐣. Мы просыпаемся с разговорами о нас, с разговорами с нашим будущим малым.

Я, наверное, параноик, но очень люблю участвовать в каждом процессе: выборе одежды, колясок и даже моментами фантазирую, выбирая для него спортивную секцию✊🏼.

Максимально наслаждаемая друг другом и периодом, который проживаем сейчас", - поделился "холостяк".

За четыре часа публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев:

"Кусь🤍", "Знаете,говорят, что качество отношений влияет на внешность пары. Когда я смотрю на вашу пару,то сразу понимаю что у вас супер отношения!!! Вы оба похорошели!!!", "Наслаждайтесь, главное - отсыпайтесь)) ❤️🔥👏 Скоро будете мечтать об этом)))", "ПЕРЕДАТЬ НЕ МОГУ, как Я ЖДУ ЭТОГО ВАШЕГО МОМЕНТА🐣 вечно переживаю за всех беременных мира🙈", "Это так круто🔥 когда папа участвует во всех приготовлениях к появлению малыша!🤗".

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