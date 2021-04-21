Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова удивила кадрами на седьмом месяце беременности

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих мужчин, который нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Почти сразу после съемок пара начала жить вместе, потом они поженились, а теперь ожидают ребеночка. Девушка забеременела и не стала скрывать свое положение от публики – она все чаще выкладывает в сеть фотографии, на которых демонстрирует растущий животик.

Недавно парочка отправилась на отдых в Дубай, откуда Даша все время показывала яркие фото роскошного отдыха. Так, в этот раз красотка поделилась свежими кадрами, как выглядит ее беременный животик на седьмом месяце ожидания ребенка. На снимках девушка запечатлена в воде, искупаться она вышла в черных плавках и коротком белом топике на бретельках. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице нет макияжа, только блаженная улыбка.

В подписи к фотографиям Квиткова написала: "Привет, #28weekspregnant. Сегодня возвращаемся домой и безумно этому рады! Соскучились по всем родным и работе, которая накопилась и ждёт нас. Что бы интересного посмотреть в самолёте?". Пользователи тут же принялись обсуждать беременную девушку, некоторые прямо начали ругаться из-за ее большого живота. "У вас двойня?", "У вас там точно богатырь. У меня такой большой животик был на 40 неделе почти", "Ого! Какой большой животик", "Красивая. Конечно, очень большой животик для 28 недель", - пишут в комментариях к фото.

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