Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, показала, как продвигается ремонт их "гнездышка"

Парочка купила огромный дом, расположенный в 20 минутах от центра Киева, еще осенью прошлого года. По их предварительным подстчетам, въехать в него они должны были весной, но строительные и ремонтные работы все еще продолжаются.

«Ближе к весне хочется видеть в доме уют и тепло. Офигенный интерьер, комфортную мебель с экологичных материалов. Я уже вижу свой спортзал и домашний кинотеатр», — делился планами Добрынин.

Сейчас они с Дашей торопятся с ремонтом вдвойне, так как совсем скоро у них появится первенец - долгожданный сын. Однако, на финише стройки возникли проблемы. О них Квиткова рассказала в своем новом посте в Инстаграм, а также показала несколько фото, где уже просматривается белоснежный интерьер будущего "гнездышка", передает Politeka.net.

"Вчера мы с Никитой решили продать почку, возможно не одну, после очередного чека за ремонтные работы, - пошутила Даша. - По подсчётам мы могли бы купить уже две квартиры в центре. Глаз дёргается. Радует только то, что мы уже на финише и вот-вот заедем в дом. Мотивацию и силы даёт маленький мальчик внутри 🤍".

Пользователи поддержали блогершу и ее мужа в комментариях:

"Так нравится ваше отношение, с юмором по этой теме. Лучше так, чем быть унылой 💩 и говорить, что все плохо"

"Даша, почка не стоит так много, как вы думаете ))) уже узнавали 😂"

"Мы тоже так постоянно шутим🤣 про почку, если что🙈 а вообще, любой результат не результат, без приложенных усилий😉 Удачи вам во всех делах! 👌💋"

"Даша, ну уже ж после родов продавайте. Сейчас неуместно 😅"

"Какие вы молодцы😍 уже очень интересно увидеть дом с ремонтом))))"

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