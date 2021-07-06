Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя, сняв одежду

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала победительницей "Холостяка" с Никитой Добрыниным. После проекта у пары получилось построить отношения и официально узаконить их. Сейчас молодая семья ждет ребенка - Даша на последних неделях беременности. И Квиткова решила в очередной раз показать себя в Инстаграм в провокационном виде.

На фото, которое Даша опубликовала в сторис, красотка была без одежды и белья, стоя у дивана. Квиткова позировала перед зеркалом, снимая себя на телефон. Самые интимные места девушка закрасила, акцентировав внимание на огромном животике. На голове у жены Добрынина было полотенце, видимо красотка только вышла из душа.

"Напоминание о том, что идеальных людей нет. И даже с растяжками - мы прекрасны", - написала Даша над кадром.

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