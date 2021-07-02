Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась радостной новостью, станцевав на камеру

Блогерша после своего участия в популярном проекте стала активнее вести страницу в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на Квиткову подписаны 1,7 миллиона пользователей сети, с которыми она регулярно делиться разными новостями о своей жизни. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В этот раз Квиткова рассказала важное известие, не скрывая своего счастья. Оказывается, девушка вместе с мужем переезжает в собственный дом.

Даша нараспашку подкрепила запись видео с зажигательным танцем, на котором показывает свой округлившийся живот.

"Переезд!

День, которого я ждала больше, чем день своего рождения🤪



Именно с таким настроением мы собираем все вещи. Сегодня ночуем уже в нашем доме🥰

И ничего, что не будет еще кондиционеров, кухни и прихожей😅", - написала жена экс-"холостяка".

"Живот кажется опустился. ..хлопчик тоже хочет в новый дом уже 😍", "Дашуля, вы молодец ❤️ искренне за вас рада💪🏻 у меня такое ощущение, что после этого видео поедете в роддом☺️", "У малого землетрясение в животе 😂 но если мама счастлива то счастливое и дитя", - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина неожиданно высказалась об обидах.

Как сообщала Politeka, Квиткова из "Холостяка" вспомнила, какой худой была до беременности

Также Politeka писала, сто беременная жена "Холостяка" Добрынина рассказала, о чем договаривается с еще не родившимся сыном.