Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала об отношениях

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова победила на шоу "Холостяк" и уже вышла замуж за звездного красавца. Сейчас девушка на последних этапах беременности и решила поделится личным, рассказав об отношениях:

"Часто, закончив отношения, мы стремимся скорее обзавестись новыми. Боимся даже мысль допустить о том, что можем остаться наедине с собой и своими мыслями на длительное время.

Мы не умеем наслаждаться временем, проведенным наедине с собой — это большая ошибка

Гармония в отношениях с другим человеком возможна только тогда, когда она уже есть внутри нас.

Ведь отношения – это про дополнение нашей и так уже целостной жизни, а не про перекрывание дырок в стене

Ваш человек найдёт вас сам, но все случится в нужный момент. Не живите ради поиска «того самого».

Живите ради счастливого себя", - написала Даша.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:



"Ну вы же пошли на холостяк искать того самого?", "Меня так умиляют пары, которые не прожив вместе и пары лет, не пройдя никаких совместных сложных этапов становления семьи (рождение малыша, безденежье), едва успев пожениться начинают учить окружающих - как построить успешные отношения. Вы такие наивные, милые и потешные со своими советами и рекомендациями. Не нарадуюсь) Честно) Вот живут же люди! С удовольствием посмотрю на Вашу пару лет через... Семь", "Счастливые люди - они как магниты. Притягивают к себе только нужных людей".

Напомним, Квиткова из "Холостяка", набрав 22 кг за беременность, показала, какой худой была раньше

А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" вспомнила, какой худой была до беременности

Также Politeka сообщалла, что Квиткова показала огромный дом, который для нее строит "Холостяк" Добрынин



