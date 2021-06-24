Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал нежное фото с беременной женой и друзьями

Как сообщает Politeka.net, бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который после проекта женился на Даше Квитковой, сейчас вместе с любимой в ожидании чуда. Не так давно пара в своих соцсетях сообщила о беременности и теперь вместе с поклонниками ожидают появления маленького чуда.

Недавно в своем Instagram экс-холостяк опубликовал нежное фото с любимой женой, которым растрогал поклонников. На снимке парочка запечатлена сидя на полу, видимо, в их новом доме, оба почти обнаженные. Перед камерой Никита появился в одних джинсах с голым торсом, а Даша – в джинсах и черном бюстгальтере. Беременная девушка умостилась между ног любимого мужа и положила руку на животик.

В подписи к фотографии Добрынин написал: "Залог крепких отношений. В реальном мире нет идеальных. Отношений, людей. Этот факт лучше поскорее принять и двигаться дальше. Двигаться в сторону лучшей жизни и крепких отношений. Как бы странно не звучало, но идеального партнёра для идеальных отношений вы не найдёте. Вам придётся мириться с «недостатками» и учиться их принимать. Именно от этого зависит продолжительность и качество отношений. Просто закройте глаза и вспомните все «недостатки» своей половинки. Представьте, что вам с ними жить десятилетиями. А ещё есть вероятность, что они со временем усугубятся. Страшно или терпимо? Если эти факторы не ухудшают качество вашей жизни и кажутся приемлемыми, дерзайте. Залог наших с Дашей крепких отношений – принятие «недостатков» друг друга".

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