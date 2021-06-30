Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, выразила недовольство из-за бытовых проблем

Даша после проекта стала популярным блогером и поэтому даже на последних сроках беременности ведет Инстаграм каждый день, выкладывая личные кадры и видео из реальной жизни. В этот раз Квиткова решила пожаловаться на действительно плохой день.

По словам девушки, из-за ремонта она пережила действительно нервный день и ей было трудно. Напомним, что перед родами пара решила закончить ремонт собственного дома, куда планирует переехать уже с сыном.

«#38weekspregnant и официально сегодня самый нервный день за весь период беременности. Время на выдохнуть нет. Через два дня переезд, а некоторые подрядчики - 🦥 разбивают сердце💔 Хочется выпить. На сегодня все🥲 p.s хочется, не значит делать.» - пишет Квиткова.

Пользователи поддержали девушку:

«Всё будет хорошо, девочка!; У меня начались схватки, а муж плинтуса устанавливал😂🙈; Такое ощущение что ты фоткаешься каждую неделю); Красивая беременяшка; Все будет хорошо 🌸 значит так должно быть))☺️; Не переживай , все будет хорошо; Красота❤️ все буде добре🔥😢».

Напомним, Квиткова из "Холостяка", набрав 22 кг за беременность, показала, какой худой была раньше

А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" вспомнила, какой худой была до беременности

Также Politeka сообщалла, что Квиткова показала огромный дом, который для нее строит "Холостяк" Добрынин