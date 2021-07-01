Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, рассказала о скорых родах

Даша Квиткова находится на последних неделях беременности, поэтому в своих Стори в Инстаграм девушка все чаще поднимает тему беременности и скорых родов. В этот раз Даша поделилась личным. Как оказалось, ночью на 30 июня у девушки начались тренировочные схватки.

Она вместе с мужем Никитой Добрыниным уже хотела ехать в роддом, но все обошлось, и врач после осмотра уже сказала просто ждать. Теперь Квиткова ждет настоящих схваток.

«Честно говоря, уже хочется скорее родить. Увидеться с нашим сыном, стать немного легче, потому что очень трудно носить себя. Поэтому, сынок, ждем тебя!» – написала Даша в инстаграм-сториз.

После Даша решила опубликовать редкие домашние фото без фильтров, высказавшись по поводу произошедшего:

«Домашние шорты и мое трушное фото. Муж улетел в другой город на один день, а я сегодня целый день дома и на телефоне с вопросами по ремонту.

Сегодня впервые чувствую, что моя энергия ушла на «сбережение»😹 77 кг отёка и дикая боль в спине. Малышарик очень опустился и врач сказал, что это вопрос времени. Ждём 🧸 p.s. осталось еще несколько беременных фото, потерпите🤪» - написала Даша.

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