Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша показала, как они готовились к родам

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин и Даша Квиткова 13 июля сообщили, что у них родился сын в 9:51. Красотка решила в сторис подробно показать, как проходила ночь перед родами.

На кадрах Даша показала, что происходило в 11:24. Никита сидел во дворе и курил кальян, сидя в кресле.

"Вы только посмотрите на него. У жены отошли воды", - сказала Даша.

"Никита чилит (переживает на самом деле), а я сажусь есть шаурму", - написала Квиткова.

На втором сторис Квиткова уже сидела в автомобиле, было 11:59.

"Мы выехали", - написала Даша, улыбаясь на камеру.

"Слушают сердце, начинаются схватки", - показала новое стори жена Никиты.

На кадрах девушка уже лежала на кровати в больнице, а рядом работала медсестра.

На еще одном стори Никита уже делал массаж девушке, пока она терпела. После этого Даша показала, как смеялась и плакала в коридоре, когда хотела танцевать ТикТоки.

Напомним, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" стали родителями и показали лицо малыша

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