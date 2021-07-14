Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша показала, как они готовились к родам
Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин и Даша Квиткова 13 июля сообщили, что у них родился сын в 9:51. Красотка решила в сторис подробно показать, как проходила ночь перед родами.
На кадрах Даша показала, что происходило в 11:24. Никита сидел во дворе и курил кальян, сидя в кресле.
"Вы только посмотрите на него. У жены отошли воды", - сказала Даша.
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"Никита чилит (переживает на самом деле), а я сажусь есть шаурму", - написала Квиткова.
На втором сторис Квиткова уже сидела в автомобиле, было 11:59.
"Мы выехали", - написала Даша, улыбаясь на камеру.
"Слушают сердце, начинаются схватки", - показала новое стори жена Никиты.
На кадрах девушка уже лежала на кровати в больнице, а рядом работала медсестра.
На еще одном стори Никита уже делал массаж девушке, пока она терпела. После этого Даша показала, как смеялась и плакала в коридоре, когда хотела танцевать ТикТоки.
Напомним, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" стали родителями и показали лицо малыша
А еще Politeka писала, что у жены "Холостяка" Добрынина начались схватки, девушку срочно доставили в больницу
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