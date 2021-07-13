"Холостяк 9" Никита Добрынин вместе с женой Дашей Квитковой принимают поздравления - у пары родился сын
Мальчик появился на свет утром 13 июля и стал первым ребенком в их семье. Схватки у 22-летней девушки начались накануне ночью - фанаты ожидали радостной новости, скрестив пальцы.
Наконец, Квиткова вышла на связь и даже показала лицо крохи сразу же после его рождения. Также Даша описала вкратце свои ощущения. Соответствующий пост она сделала в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Сегодня наши сердца родились заново🤍. В 9:51 утра появился на свет наш сын🙏🏻 3.760, 56 sm. @pershyipodyh Яна, спасибо, что была рядом все это время. Ты не только запечатлела эти прекрасные моменты, но и была большой поддержкой✨ p.s. Мамы, мы герои🔥", - сообщила жена "Холостяка".
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33-летний Добрынин назвал день рождения сына - самым лучшим днем в его жизни. Он тоже выставил несколько кадров у себя на страничке. Имя мальчика новоиспеченные родители пока не афишируют.
"Наш малыш, наш богатырь!13.07.2021– лучший день в моей жизни🤍", - говорится в подписи.
Напомним, Квиткова и Добрынин поженилась в августе прошлого года. Это первый случай, когда у участников "Холостяка" сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя.
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