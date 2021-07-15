Главный герой шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова показали своего новорожденного сына и рассекретили его имя

Молодая пара стала родителями только 13 июля, однако в тот же день успела показать своего малыша. Днем позже Добрынин и Квиткова в своих Инстаграмах поделились новыми профессиональными фото с новорожденным сыном. Об этом пишет Politeka.net.

Новоявленные родители раскрыли, что назвали мальчика Лев.

«Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви», - написал бывший «холостяк».

Она поделился снимком, на котором они с женой и сыном запечатлены втроем.

В свою очередь, Квиткова поблагодарила сына за то, что он «выбрал» именно их, а также опубликовала снимок, на котором держит малыша на руках и улыбается.

Несмотря на то, что мальчику только один день, в комментариях уже пишут, что он похож на отца.

«Поздравляю!!!! Растите здоровенькие! На Никиту похож», «Папина копия», «Маленькое счастье», «Сын похож на папу», - пишут люди.

Напомним, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" стали родителями и показали лицо малыша.

Как сообщала Politeka, у жены "Холостяка" Добрынина начались схватки, девушку срочно доставили в больницу.

Также Politeka писала, что врачам пришлось бороться за жизнь избранницы "Холостяка" Добрынина.