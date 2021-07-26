"Холостяк" Никита Добрынин, муж победительницы проекта Даши Квитковой, рассказал о сыне

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин является популярным украинским бизнесменом, который пришел на "Холостяка", чтобы найти свою любовь. И красавчику удалось, ведь он выбрал Дашу Квиткову, которую уже взял замуж, а недавно у пары появился сын. Никита, как и Даша, активно ведет Инстаграм и делится своими ощущениями после рождения ребенка.

На новом фото Никита на руках держал маленького ребенка. Добрынин дал пальчик сыну, который взялся за него рукой.

"А ещё нашему Льву сегодня две недели. Я в пути и уже сильно до жути скучаю по своей малышке @kvittkova и сыну

Че делать, как тут перебороть эту грусть расставания?", - написал Никита, намекая, что сейчас не рядом с семьей.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"А разве не завтра 2 недели?", "Как две недели, как быстро время летит ) пускай растет здоровым и счастливым", "Просто вспоминать о том что вы это делаете для него. Для его лучшей жизни. Для его достатка!! Для того чтобы он гордился что у него такой папа:)))", "Ваш Лев очень серьёзный парень ! Характер детей виден с рождения ! Берегите себя и вашу семью".

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