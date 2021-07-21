Бывший "Холостяк" Никита Добрынин поделился впечатлениями от партнерских родов с женой Дашей Квитковой

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий, блогер и шоумен Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова на днях стал родителями – у пары родился сын Лев. Счастливые родители не стали скрывать от поклонников такое радостное событие и показывали в соцсети Instagram не только беременность девушки, но и роды, а также самого новорожденного сына.

А в этот раз Никита поделился трепетными черно-белыми кадрами с женой в роддоме, в подписи к которым поделился своим опытом партнерских родов. На снимках Даша лежит видимо перед самыми родами, а заботливый муж не отходит ни на шаг, заглядывая в глаза и трогая живот.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Скажу сразу, я ни секунды не жалел о своём выборе. Мне даже сложно представить, что могло быть иначе. Это новый опыт и новая ступень в наших с Дашей отношениях, которые становятся крепче не по дням, а по часам. Я решился на это. Что обрёл? Я первым увидел нашего Льва. Я испытал нереальные и непередаваемые эмоции. Я плакал от счастья и радости".

Напомним, "Холостяк" Добрынин растрогал кадром с новорожденным сыном: "Копия папа".

Как сообщала Politeka, Добрынин из "Холостяка" рассказал как "рожал" вместе с женой: "Стоять за дверью – не для меня".

Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он...".