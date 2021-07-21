Бывший герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал очаровательное фото с новорожденным сыном Львом

Как сообщает Politeka.net, главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк", шоумен и телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова несколько дней назад стал родителями. Сына назвали Львом, а всю беременность и роды подробно освещали в соцсети Instagram. Так, недавно Никита выложил в сеть очаровательный кадр с новорожденным сыном, чем растрогал фанатов до глубины души.

На снимке Никита и его сын как будто спят, при этом молодой отец повторяет позу ребенка, или же наоборот – Лев спит в любимой позе отца. Добрынин позирует в белой футболке с черной надписью, он закинул руки вверх и как будто уснул. Рядом с ним в кроватке спит Лев, также закинув маленькие ручки.

Шоумен никак не подписал свой снимок с сыном, зато фанаты тут же принялись активно обсуждать фото, засыпая папу и ребенка комплиментами в комментариях: "Это слишком мило", "Копия папа", "Такие милые", "Класс, релакс", "Красавчики", "Папина копия", "Нереальное фото", "Мальчики-красавчики", "Как мило", "На папу похож, хотя позже все может поменяться".

Напомним, Добрынин из "Холостяка" рассказал как "рожал" вместе с женой: "Стоять за дверью – не для меня".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он...".

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