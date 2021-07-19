Телеведущий Никита Добрынин недавно впервые стал отцом, рассказал, как решился на партнерские роды

Как пишет Politeka.net, 33-летний герой шоу "Холостяк 9" написал пост в своем Instagram, в котором рассказал детали партнерских родов. Мужчина сразу подчеркнул, что решение быть рядом с женой далось ему не легко.

"Хочу сразу расставить все точки над "и". Это было на 100% мое решение, которое Даша с радостью поддержала. Не думайте, что я его принял легко и просто, в моей голове тоже были барьеры и блоки. Но любовь к Даше и нашему сыну сильнее. Я люблю их, поэтому стоять за дверью - не для меня", - пишет Никита.

Главный редактор мужского журнала XXL подчеркнул, что не стоит беспокоиться о том, что после совместных родов вы потеряете интерес к женщине. Ваша задача не принимать роды напрямую, а всяко поддерживать жену.

"Я считаю, что каждому мужчине, который заинтересован в рождении здорового, крепкого ребенка и комфорте своей любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт", - убеждает мужчина.

Никита Добрынин пишет, что к партнерским родам нужно обязательно готовиться.

"Мы посещали специальные курсы, где по 3-4 часа нам рассказывали не только о том, как проходят партнерские роды, но и какими будут первые дни новорожденного. Вот тогда я осознал весь масштаб этого процесса. Мы вместе приняли решение забеременеть, поэтому вместе должны были встретить нашего богатыря, никак иначе", - говорит Добрынин.

Никита Добрынин решил в деталях рассказать о необычном опыте в жизни. Заметим, что новоиспеченный папаша уже опубликовал два из трех постов в своем Instagram на тему партнерских родов, поэтому ждем продолжения.

Кстати, недавно новоиспеченные родители опубликовали фото мальчика и признались, что назвали сына Львом. Несмотря на то, что Лев еще очень маленький, в Сети уже пишут, что он очень похож на отца. К тому же, жена Добрынина рассказала, что маленький сынишка очень много ест, точно как папа.

Пользователи сети одобрили такое решение телеведущего, написав много комментариев.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "удивлялись, как много он...".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина после родов показала, как изменилось ее тело: "Две пули".

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