Блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе з ранку

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала дуже відомою після перемоги на проекті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Красуня після проекту продовжила будувати відносини, а потім пара одружилася. Днями красуня народила первістка і тепер активно ділиться своїми відчуттями з фанатами в Instagram.

На новому сторіс красуня була роздягненою. Дівчина себе знімала крупним планом, поділившись одкровенням:

"Ось ще прямий доказ того, що він наш син. 100% тато, тато завжди голодний і Лев завжди голодний".

"9.57", - підписала час сторіс Даша.

"Медсестри в пологовому будинку навіть трохи дивувалися, як багато він їсть. Татів син", - додала ще одну підписку Квіткова.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією в сторіс Instagram, адже там немає подібних можливостей.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова розповіла про Пологи без прикрас

Також Politeka писала, що Микита Добринін і переможниця "Холостяка" розкрили ім'я новонародженого сина

А ще Politeka повідомляла, що у дружини "Холостяка" Добриніна почалися сутички, дівчину терміново доставили в лікарню



