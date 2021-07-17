Блогерша и жена Никиты Добрынина Даша Квиткова откровенно рассказала о своих родах

Как сообщает Politeka.net, Даша Квиткова на днях родила сына своему мужу Никите Добрынину, который когда-то был главным героем шоу "Холостяк". Всю беременность блогерша рассказывала поклонникам в Instagram о своем интересном положении, выкладывала яркие фото, а теперь делится своим опытом родов.

Так, в прошлом посту Даша рассказала об анестезии, а теперь поделилась подробностями о дыхании во время родительного процесса. По словам девушки, главное в этот момент правильно дышать, и она даже тренировалась это делать всю неделю перед родами.

"Самый сложный момент – это когда рождается макушка ребёнка. По ощущениям, как будто внизу все горит, жжется и бросает в холодный пот. В этот момент, я хотела сильно расплакаться от боли и почти это сделала, но быстро себя собрала, потому что это был самый ответственный момент", - поделилась Квиткова и откровенно раскрыла другие моменты, связанные с родами.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина поразила детальным откровением о родах: "Когда начались схватки, я еще не знала…".

Как сообщала Politeka, Жену "Холостяка" Добрынина выписали из роддома, эксклюзивные кадры: "Во время родов не плакала, а тут..."

Также Politeka писала, что Никита Добрынин и победительница "Холостяка" раскрыли имя новорожденного сына: "Счастье каждого дня".