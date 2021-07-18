Блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя с утра

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала очень известной после победы на проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Красотка после проекта продолжила строить отношения, а потом пара женилась. На днях красотка родила первенца и теперь активно делится своими ощущениями с фанатами в Инстаграм.

На новом сторис красотка была раздетой. Девушка себя снимала крупным планом, поделившись откровением:

"Вот еще прямое доказательство того, что он наш сын. 100% папа, папа всегда голодный и Лев всегда голодный".

"9.57", - подписала время сторис Даша.

"Медсестры в роддоме даже немного удивлялись, как много он ест. Папин сын", - добавила еще одну подписать Квиткова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией в сторис Инстаграм, ведь там нет подобных возможностей.

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