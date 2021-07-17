Никита Добрынин поделился мудрыми рассуждениями после рождения сына

Как сообщает Politeka.net, жена экс-"Холостяка 9" Никиты Добрынина Дарья Квиткова во вторник, 13 июля родила любимому сына, который стал первенцем для обоих родителей.

Новоиспеченный отец на своей странице в Instagram поделился первыми эмоциями после рождения сына и рассказал, как преобразился весь его мир.

Он отметил, что рядом с женой он почувствовал, как самые маленькие вещи приобрели огромное значение. Весь мир становился все более и более загадочным с каждым днем. В хорошем смысле этого слова.

"Почувствуете, что жизнь не проблема, но дар, как блаженство, как благословение. Если вы находитесь на правильном пути, будет все больше и больше доказательств этого", - отметил Добрынин, обратившись к своим подписчикам.

К своему посту он прикрепил трогательное фото с любимой женой. На снимке Никита с нежностью целует округлившийся животик своей жены Дарьи, а она счастливо улыбается. Пара находится в новой квартире, где все еще делается ремонт.

В комментариях поклонники просто засыпали парочку поздравлениями и добрыми пожеланиями: "Вы невероятные. Счастья вам", "Какие вы замечательные, счастье вам и малыш пусть растет здоровый", "Очень хороши, счастья Вам".

Напомним, жену "Холостяка" Добрынина выписали из роддома, эксклюзивные кадры.

Как сообщала Politeka, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" раскрыли имя новорожденного сына.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" показала, как они с Добрыниным "рожали" первенца.