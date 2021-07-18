Відома українська блогерша Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, показала себе і розповіла про відчуття
Як пише Politeka.net, Даша стала популярною після тріумфу на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара після проекту зустрічалася, потім одружувалася, а днями Квіткова народила первістка. Дівчина активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим.
Красуня вирішила розповісти, що у неї з'явилося молоко. Дівчина записала сторіс, на яких була в сорочці.
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"Мій крутий інсайд про вагітність. Прийшло молоко, у мене жорстко налилася груди і я ходжу і на себе дивлюся, думаю, Боже, як добре, що у мене не було таких грудей до вагітності. Тому що мені не подобається абсолютно. Відчуваю себе просто величезною за рахунок цих двох куль", - поділилася Квіткова.
"Прийшло молоко, груди як дві кулі", - написала Даша.
На ще одному сторіс красуня відчинила сорочку, показуючи пишний бюст. Дівчина, як можна помітити, була в Білій білизні.
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