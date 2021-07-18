Известная украинская блогерша Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, показала себя и рассказала об ощущениях
Как пишет Politeka.net, Даша стала популярной после триумфа на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после проекта встречалась, потом женилась, а на днях Квиткова родила первенца. Девушка активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным.
Красотка решила рассказать, что у нее появилось молоко. Девушка записала сторис, на которых была в рубашке.
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"Мой крутой инсайд о беременности. Пришло молоко, у меня жестко налилась грудь и я хожу и на себя смотрю, думаю, Боже, как хорошо, что у меня не было такой груди до беременности. Потому что мне не нравится абсолютно. Чувствую себя просто огромной за счет этих двух шаров", - поделилась Квиткова.
"Пришло молоко, грудь как два шара", - написала Даша.
На еще одном сторис красотка распахнула рубашку, показывая пышный бюст. Девушка, как можно заметить, была в белом белье.
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