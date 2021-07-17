Блогерша і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова відверто розповіла про свої пологи

Як повідомляє Politeka.net, Даша Квіткова днями народила сина своєму чоловікові Микиті Добриніну, який колись був головним героєм шоу "Холостяк". Всю вагітність блогерка розповідала шанувальникам в Instagram про своє цікаве положення, викладала яскраві фото, а тепер ділиться своїм досвідом пологів.

Так, у минулому посту Даша розповіла про анестезію, а тепер поділилася подробицями про дихання під час родового процесу. За словами дівчини, головне в цей момент правильно дихати, і вона навіть тренувалася це робити весь тиждень перед пологами.

"Найскладніший момент - це коли народжується маківка дитини. За відчуттями, як ніби внизу все горить, печеться і кидає в холодний піт. У цей момент, я хотіла сильно розплакатися від болю і майже це зробила, але швидко себе зібрала, тому що це був найвідповідальніший момент", - поділилася Квіткова і відверто розкрила інші моменти, пов'язані з пологами.

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна вразила детальним одкровенням про пологи: "Коли почалися перейми, я ще не знала...".

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