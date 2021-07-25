Супруга бывшего участника проекта "Холостяк" Никиты Добрынина, Даша Квиткова, постоянно рассказывает о буднях молодых родителей
Телеведущий и бывший участник проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова совсем недавно стали родителями. У них родился первенец, которого они назвали Лев, сообщает Politeka.net.
С появлением на свет маленького сына пара стала вести себя очень открыто.
У себя в Instagram Даша и Никита постоянно рассказывают своим подписчикам о буднях молодых родителей.
Совсем недавно девушка сняла ролик в интерьере своего нового дома, так что попутно поклонники могут еще и заглянуть в их жилище.
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В кадре Никита Добрынин держит в руках новорождённого в горизонтальном положении.
Даша указала, что их сыночек провел целый день на руках.
"Вчера весь день провели вот так",- сообщила она.
На втором снимке маленький Лев уже спит в специальной переноске.
"Но сейчас этот пирожочек сладкий желает всем доброго и бодрого утра!", - говорися в подписи.
Напомним, что "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Квитковой во время родов: "Я первым увидел нашего Льва"
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