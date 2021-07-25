Пара ведет себя очень открыто

Супруга бывшего участника проекта "Холостяк" Никиты Добрынина, Даша Квиткова, постоянно рассказывает о буднях молодых родителей

Телеведущий и бывший участник проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова совсем недавно стали родителями. У них родился первенец, которого они назвали Лев, сообщает Politeka.net.

С появлением на свет маленького сына пара стала вести себя очень открыто.

У себя в Instagram Даша и Никита постоянно рассказывают своим подписчикам о буднях молодых родителей.

Совсем недавно девушка сняла ролик в интерьере своего нового дома, так что попутно поклонники могут еще и заглянуть в их жилище.

В кадре Никита Добрынин держит в руках новорождённого в горизонтальном положении.

Даша указала, что их сыночек провел целый день на руках.

"Вчера весь день провели вот так",- сообщила она.

На втором снимке маленький Лев уже спит в специальной переноске.

"Но сейчас этот пирожочек сладкий желает всем доброго и бодрого утра!", - говорися в подписи.

Напомним, что "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Квитковой во время родов: "Я первым увидел нашего Льва"

Ранее сообщалось, Добрынин из "Холостяка" рассказал как "рожал" вместе с женой: "Стоять за дверью – не для меня"

Politeka рассказывала, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" стали родителями и показали лицо малыша: "Мы герои"