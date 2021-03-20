Жена экс-"холостяка" Добрынина Дарья Квиткова, которая ожидает ребенка, попала в больницу
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Даша Квиткова рассказала, как она попала в больницу и почему находится в стационаре.
Как оказалось, ночью у Даши начались почечные колики, и ее пришлось положить в больницу. Беременную Дашу диагностировали, и определили почечные колики, что часто случается у беременных.
По словам будущей мамочки, с ребенком все в порядке, а вот она проведет несколько дней в больнице. Даша показала прекрасные апартаменты, в которых пробудет несколько ночей.
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Жена Никиты Добрынина рассказала, что ей поставили капельницу, и посадили на диету. Даша рассказала подписчикам, что диагноз привычный для беременны, ведь из-за того, что матка увеличивается, она давит на все внутренние органы, в том числе на мочевыводящие пути.
Даше поставили капельницу, рассказали, какие упражнения нужно делать, потому, что девушка жаловалась на то, что она не может никак лежать:
"Мне нормально в положении сидя, почти не болит, не могу никак лежать..."
Квиткова рассказала, что не унывает и не нервничает, и в целом чувствует себя нормально. После капельниц Даша вообще расцвела. Она поделилась своим женским счастьем, рассказав, что Никита постоянно находится возле нее, поддерживает и помогает.
Напомним, что беременная жена "Холостяка" Добрынина раскрыла правду о связи Никиты с другой девушкой: "Мы все взрослые люди".
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