Звезда Холостяка с Никитой Добрыниным, победительница шоу Даша Квиткова высказалась о шоу
Отвечая на самые любопытные вопросы своих поклонников, Даша решила затронуть тему проекта Холостяк, которую так сильно не любит. Девушка рассказала, что в новом 11 сезоне шоу фавориток у нее нет и быть не может, ведь она уже знает финальный выбор мужчины, поэтому воздержится от дополнительных комментариев.
Также девушка упомянула и свое участие на съемках с Добрыниным. По слухам, распространившимся в сети, у ее мужа была интимная связь с кем-то из участниц на проекте.
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На что Даша резко ответила: «Ни с кем такого не было, кроме меня. Мы все взрослые люди. И мы не жалеем три месяца ждали. И ребята, прошло так много времени, мы уже муж и жена, ждем ребенка, оставьте эту тему» - посоветовала девушка в Инстаграм.
В целом, Даша Квиткова оказалась в центре внимания после того, как объявила о своей беременности. Девушка не стала скрывать, как проходит этот период и прятаться от камер. Наоборот, она с легкостью показывает, как меняется и удивляет своей смелостью.
"Растем со скоростью Формулы 1. И каждое утро у нас одинаковая проблема "что надеть". Я расту после силовых тренировок, Даша растет и без них.", - рассказал Никита Добрынин.
Для сравнения Квиткова также представила фото того, как выглядела до беременности в простом черном купальнике: «А моя тали в 59 см вернется вообще?» - написала она.
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