Блогерка Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, продемонстрировала себя после родов

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала на слуху у украинцев после победы на шоу "Холостяк". Красотка вышла за "Холостяка" Добрынина замуж, а недавно родила первенца. Теперь девушка активно делится всем интересным, что происходит после родов, в Инстаграм.

На новом сторис Даша показала, как выглядит после родов. Девушка надела шортики и топик, демонстрируя свои формы в зеркале.

"Как выглядит ваше тело после родов (можно просто описать)", - спросила фанатка.

"Да как желешка выглядит. 69 кг. Муж каждый день говорит, какая я красивая. Я пока хожу мимо зеркала и ношу корсет", - написала Квиткова под публикацией.

На втором сторис Даша показалась с сыном. У красотки спросили, что делай Лев (так зовут малыша). Квиткова отметила, что ребенок сейчас кушает и добавила сторис.

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Квитковой во время родов

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