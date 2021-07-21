Жена бывшего участника проекта "Холостяк" Никиты Добрынина, Даша Квиткова, удивила новым фото после рождения ребенка

Как передавала Politeka.net, у Никиты Добрынина, экс-участника программы "Холостяк" и его жены Даши Квитковой родился сын.

На своей странице в Инстаграм девушка поделилась фотографией спустя 9 дней после родов. На снимке Даша потрясла своей внешностью.

"9 дней, как я мама

216 часов, как мы родители.



Что я чувствую? Невероятное воодушевление и любовь



Каждый день я встаю и сама удивляюсь от куда у меня берутся силы.

Каждый день мне хочется быть лучше. Добрее, спокойнее, гармоничнее.



Это самый крутой университет саморазвития и внутреннего роста", написала жена "Холостяка".

В комментариях поклонники оставили множество приятных слов с восхищением и поддержкой: "То чувство когда смотришь на Квиткову и сама готова родить ещё пятерых", "Вы отличный пример как нужно готовиться к беременности и родам и наслаждаться", "Красивая молодая мама", "Как прекрасно что есть такой замечательный пример родителей".

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