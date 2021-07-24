Блогерша Даша Квиткова, которая родила сына чуть больше недели назад, уже задумывается о посещении тренажерного зала

Как сообщает Politeka.net, жена "Холостяка" Никиты Добрынина блогерша Даша Квиткова, которая недавно родила первенца, показала в Instagram фото своей несовершенной фигуры. На снимках девушка запечатлена в домашней обстановке, она носит на животе специальный бандаж и очень переживает из-за живота, который еще не ушел.

По словам Даши, ее очень поддерживает муж – Никита делает ей тысячи комплиментов, и без его поддержки она бы не справилась.

"После беременности невероятно важна поддержка мужа. Честное слово, я бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале. Каждый день муж говорит мне около тысячи комплиментов, целует каждую складочку или ямочку на моем теле. Я знаю, что этот период нужно просто пережить и все обязательно восстановиться, просто сейчас на фоне гормонов — так важна поддержка любящего человека. Начинать активно заниматься спортом мне можно будет через месяц, а пока я каждый день ношу бандаж, который помогает моему животику уходить быстрее, убрала из рациона все жаренное, мучное и сладкое. На весах цифра тает, и я этому рада", - поделилась Квиткова своими переживаниями.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина честно показала свою фигуру после родов: "Как желешка выглядит, 69 кг".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин растрогал поклонниц новым фото с семьей: "Сколько нежности...".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Квитковой во время родов: "Я первым увидел нашего Льва".