Экс-учасник программы "Холостяк" Никита Добрынин поделился новым семейным снимком
Телеведущий и бывший участник проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова недавно объявили о рождении сына. Мальчика назвали Лев. "Холостяк" активно ведет свои социальные сети и делится с поклонниками происходящим в его жизни. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз телеведущий показал новое портретное фото. На снимке вся семья - Никита, его жена Даша и сын Лев. Супруги смотрять друг другу в глаза, а между ними спящий новорожденный малыш.
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"«Женщина лучше мужчины понимает детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина».
Ницше так сказал. Согласны?", цитирует ведущий.
Поклонники очарованы снимком и засыпали Никиту положительными комментариями: "Сколько нежности и благодарности во взгляде", "Какое милое фото", "Невероятные! А философия этой фразы с глубоким смыслом".
Напомним, "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Квитковой во время родов: "Я первым увидел нашего Льва"
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