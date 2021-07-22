Экс-учасник программы "Холостяк" Никита Добрынин поделился новым семейным снимком

Телеведущий и бывший участник проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова недавно объявили о рождении сына. Мальчика назвали Лев. "Холостяк" активно ведет свои социальные сети и делится с поклонниками происходящим в его жизни. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз телеведущий показал новое портретное фото. На снимке вся семья - Никита, его жена Даша и сын Лев. Супруги смотрять друг другу в глаза, а между ними спящий новорожденный малыш.

"«Женщина лучше мужчины понимает детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина».



Ницше так сказал. Согласны?", цитирует ведущий.

Поклонники очарованы снимком и засыпали Никиту положительными комментариями: "Сколько нежности и благодарности во взгляде", "Какое милое фото", "Невероятные! А философия этой фразы с глубоким смыслом".

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Квитковой во время родов: "Я первым увидел нашего Льва"

Ранее сообщалось, Добрынин из "Холостяка" рассказал как "рожал" вместе с женой: "Стоять за дверью – не для меня"

Politeka рассказывала, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" стали родителями и показали лицо малыша: "Мы герои"





