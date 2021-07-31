Известная украинская блогерша Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, пожаловалась на будни молодой матери

Совсем недавно Даша родила сына, которого сразу же показала в сети и рассказала о том, как теперь проходит ее каждый день. Девушка не так часто появляется в сети из-за занятости, однако пытается изредка поговорить о важных для нее темах.

В этот раз Квиткова пожаловалась на сложности в изменениях, которые происходят в ее жизни. Также девушка подметила, что не всегда все бывает идеально:

«Это сейчас я улыбаюсь, но давайте по правде… Я рыдала» - призналась Даша.

После она выразила удивление о том, какими сильными женщины могут быть:

«Мамы, мы такие б*ха сильные. Почему нам премии не выдают, памятники не ставят, салюты в честь нас не запускают?» - написала Квиткова.

Отметим, ранее Даша рассказала, что учится принимать себя, ждет, когда можно будет заниматься в зале и призвала не хейтить женщин за их тела, ведь восстановиться не так просто. Теперь она следует специальному рациону, желая вернуться обратно в комфортное состояние.

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