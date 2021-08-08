Жена Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя и рассказала о проблемах с ребенком

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова познакомилась с Никитой Добрыниным на проекте "Холостяк", где красавчик был главным героем. Девушка победила на шоу, после чего у пары все дошло до свадьбы. А недавно молодая красавица родила первенца - сына, которого назвали Львом. Даша активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным из жизни своей семьи.

На новых кадрах Квиткова решила рассказать, с какими проблемами столкнулась. Как оказалось, Лев не очень хорошо спит.

"Два дня без сна, полет нормальный", - отметила девушка.

"Лев спит, но беспокойно, из-за животика и всего того, что формируется. Не сплю я, потому что над ним и оберегаю его сон, помогаю не проснуться, когда у него начинает все болеть. Поверьте, мы пробуем многое и с нами педиатр всегда на связи. Просто такой период", - написала Даша.

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