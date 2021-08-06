Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась с украинками как переживает послеродовой период

Как передает Politeka.net, недавно у "Холостяка" Никиты Добрынина и его жены Даши Квитковой родился сын - Лев. Даша активно ведет социальные сети, где делится событиями из своей жизни с поклонниками.

На этот раз девушка поделилась откровением в своём Инстаграм. В историях Даша плачет, держа новорожденного сына на руках.

"Вот допустим, сижу и рыдаю. Делаю сейчас это часто. Иногда просто так, как накрывает волной, а иногда могу плакать вместе с маленьким, когда у него колики. Послеродовой период проходит максимально в слезах"

После этого, девушка заявила, что ей не стыдно говорить об этом. Она поддерживает тех матерей, которые узнают себя в её словах и говорит, что они не одни.

Уже позже, Даша выложила у себя в историях новую фотографию, где обнимает сына Льва и рассказывает про временный депрессивный период.

"Хочу, чтобы вы понимали: я не страдаю и всё хорошо. Я знаю, что всё это временно. Просто хочу, чтобы все девочки, которые столкнулись с этим впервые, как я - не переживали. Чтобы они знали, что они не одни и если хочется плакать - плачьте".

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