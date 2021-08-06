Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася з українками як переживає післяпологовий період

Як передає Politeka.net, нещодавно у "Холостяка" Микити Добриніна і його дружини Даші квіткової народився син - Лев. Даша активно веде соціальні мережі, де ділиться подіями зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу дівчина поділилася одкровенням у своєму Instagram. В історіях Даша плаче, тримаючи новонародженого сина на руках.

"Ось припустимо, сиджу і ридаю. Роблю зараз це часто. Іноді просто так, як накриває хвилею, а іноді можу плакати разом з маленьким, коли у нього коліки. Післяпологовий період проходить максимально в сльозах"

Після цього, дівчина заявила, що їй не соромно говорити про це. Вона підтримує тих матерів, які впізнають себе в її словах і каже, що вони не одні.

Вже пізніше, Даша виклала у себе в історіях нову фотографію, де обіймає сина Лева і розповідає про тимчасовий депресивний період.

"Хочу, щоб ви розуміли: я не страждаю і все добре. Я знаю, що все це тимчасово. Просто хочу, щоб всі дівчатка, які зіткнулися з цим вперше, як я - не переживали. Щоб вони знали, що вони не одні і якщо хочеться плакати - плачте".

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