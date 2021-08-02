Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, після пологів розповіла про першу прогулянку
Зовсім недавно Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками, пише Politeka.net. В середині липня на світ з'явився їх син Лев.
Блогерка-Квіткова продовжує розповідати про життя після пологів. Так, у своєму Instagram дівчина опублікувала пост, в якому показала кадр, зроблений на спільній прогулянці з сином і чоловіком.
Молода матуся вибрала зручне біле плаття і шльопанці. Поруч стояла коляска, а вона тримала свого малюка на руках і посміхалася.
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"Днями вперше прогулювалися новим складом по місту. Нез'ясовно-прекрасні відчуття🤍
Бути батьками нашої чудесної людини - одна з кращих подій в житті 🕊
Хочеться показати йому весь світ, щоб очі постійно виблискували й посмішка не сходила з обличчя✨", - написала дружина екс-"холостяка".
За 40 хвилин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.
"Він вже почав подорожувати з вами, поки був в животі. І зараз своїми очима побачить весь світ 😍", " Супер🔥найкращий час😍", " таке незвичайне фото вийшло)🔥", " Ну що за милота 😇 🥰 ", " Це напевно те саме почуття, до якого прагне кожен люблячий батько!",- написали користувачі Мережі.
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