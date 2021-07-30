Українська блогерыня Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Добриніна, показала себе з малюком на руках

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала учасницею шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Красуня перемогла на проекті і пара будувала стосунки після зйомок. Микита і Даша одружилися і красуня завагітніла, а кілька тижнів тому у пари народився син Лев. Тепер Квіткова, як і Добринін, активно діляться своїми відчуттями в Instagram.

Так, на нових сторіс Даша розповіла, що син відчуває себе добре тільки у неї на руках, і додала відповідне фото.

"Вже третій день синочок почуває себе добре тільки у мене на руках. Тому вчора був вихідний від сторіс, я була з сином".

На другому сторіс Даша вже була в автомобілі поруч з сином. Хлопчика посадили в спеціальне крісло, пристебнувши його.

"До слова, ремонтні роботи у нас вдома тривають, тому ми виїхали на одну ніч в готель", - розповіла про вимушену ночівлю поза домом.

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін несподівано поїхав від своєї дружини і новонародженого сина

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна показала, як він справляється з новонародженим сином

Також Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна Квіткова зважилася показати фігуру після пологів



