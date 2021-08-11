Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, рассказала, что изменилось после рождения сына
Даша Квиткова и Никита Добрынин начали строить отношения во время съемок в шоу "Холостяк", пишет Politeka.net. Пара поженилась, а недавно стала родителями маленького сына Льва.
В своем Инстаграм блогерша Квиткова делится разными мыслями. В частности, в новом посте молодая мамочка рассказала, что с рождением сына стала чаще вспоминать своем детство.
По словам девушки, было время, когда она училась в школе, где смотрели на одежду, но на тот момент в семье не было денег для покупки брендовых вещей.
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"Тогда у меня была своя фишка. Я с трепетом ухаживала за каждой своей вещью, всегда была опрятной. Я регулярно стирала и гладила свои вещи, что позволяло мне всегда хорошо выглядеть
Времена меняются, как и мой гардероб. Но привычка "выглядеть с иголочки" осталась со мной навсегда. ", - поделилась красотка, показав, как выглядела до популярности.
"Даш, красотка 🔥🔥🔥", "Очень красивая ❤️", "Красивая, женственная❤️🔥", "Такой легкий мейк ❤️", "Какая красивая😍", "Лев похож на маму!", "Дашенька, Вы с рождением сыночка стали выглядеть еще женственнее, мило и чертовски красиво", - написали комментаторы.
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