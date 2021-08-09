Жена главного героя реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова рассказала поклонникам о парной татуировке

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова познакомилась с Никитой Добрыниным на проекте "Холостяк". После шоу пара продолжила встречаться и даже поженились. Недавно у них родился сын Лев. Даша активно ведет страницу в Instagram, где делится самым интересным из жизни своей семьи.

Так, недавно красавица рассказала, что они с Добрыниным сделали парную татуировку. Это надпись на английском языке, которую пара набила на указательных пальцах. Часть Добрынина "lo" написана черными чернилами, а часть Даши "ve" – красными.

Фото татуировки на своей странице опубликовал тату-салон. Поклонники звездной четы догадались, что это татуировка Даши и Никиты.

Позже в своих stories в Instagram Квиткова призналась, что это действительно их татуировки. Даша рассказала, что они сделали тату уже давно, просто не рассказывали никому.

"Пришло время рассказать", - добродушно написала Квиткова.

Заметим, что 23-летняя Даша Квиткова до замужества с Добрыниным была успешным блогером. Покорять просторы Instagram Даша начала во время учебы в киевском институте культуры и искусств. Симпатичную девушку сразу заметили и предложили попробовать себя в роли модели. Так, она начала сотрудничать с украинскими и иностранными брендами косметики и одежды, а потом стала официальным представителем ювелирной компании SOVA.

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