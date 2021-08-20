Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася новими фото і поскаржилася на період вагітності
Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є популярним блогером з соцмережах. Вона стала відомою завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Даша виграла проект і після у неї зав'язалися стосунки з "Холостяком". Близько року тому вони зіграли весілля, а нещодавно у них народився син - Лев. Даша розповідала про свою вагітність і моменти з життя в соціальних мережах.
На цей раз дівчина поділилася новою серією фото в Instagram. Даша позує на камеру в різних позах. Її образ доповнюють прикраси, а саме кільце. Дівчина розповідає про те, що в період вагітності вона не могла носити прикраси через набряки, і ось нарешті настав той момент, коли тепер вона зможе прикрашати себе за допомогою них.
"Під час вагітності я зняла абсолютно всі свої прикраси, тому що не змогла їх носити через набряк.
Постійно ходила навколо та біля свого міні-валізи, тому що без них не зовсім не те. Думаю, ви помітили, наскільки я люблю кільця і яке їх кількість зазвичай я ношу.
Сьогодні трапився мій маленький особливий день, і я була щаслива, як ніби я дитина, яка вперше скуштувала морозиво.", розповіла Даша і показала себе в прикрасах.
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