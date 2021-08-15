Даша Квиткова показала сына и рассказала, кто занят воспитанием

Как пишет Politeka.net, Даша стала известной блогершей, когда пошла на шоу "Холостяк". Там девушка победила, покорив сердце Никиты Добрынина, который не так давно женился на красотке. А недавно Квиткова родила ребенка - сына по имени Лев. Красотка теперь постоянно делится с фанатами всем интересным, что происходит с ней и малышом.

На новых сторис Даша показала сына, который был на руках у бабушки Лены. Женщина улыбалась, закрыв глаза от удовольствия.

"Бабушка Таня передала эстафету бабушке Лене. Бабушки по прежнему не няни, но мы очень хотим, чтобы они проводили время со Львом", - написала Даша под фото.

"Словами эти чувства не передать", - трогательно подписала кадр сама бабушка Лена.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобных возможностей на текущий момент нет.

Напомним, "Холостяк" Добрынин спустя месяц после рождения сына поразил личными кадрами

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