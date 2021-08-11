Жена главного героя реалити-шоу"Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто публикует фотографии их сына и показывает, как борется с весом после родов

Как пишет Politeka.net, 23-летняя успешная блоггер Даша Квиткова после участия в проекте "Холостяк" вышла замуж за главного героя реалити-шоу Никиту Добрынина. В середине июля этого года у пары родился первенец- сын Лев, фотографии которого Даша часто показывает поклонникам в своем Instagram.

Так, на этот раз молодая мама опубликовала серию фото Льва и написала, что они с мужем "сорвали огромный джекпот в виде сына". Даша нежно называет мальчика "лучшим мужчиной".

Кроме этого, Квиткова рассказала, что собирается учиться в первой украинской кулинарной академии Ольги Мартыновской, ведь хочет улучшить свои кулинарные навыки и готовить вкусно для сына и мужа.

Напомним, что недавно Даша Квиткова без стеснения показала свою фигуру после родов. Женщина отметила, что за беременность она набрала 30 лишних килограммов, однако планирует быстро их сбросить, поэтому активно работает над этим. Ее цель - 54 килограмма. Даша рассказала, что ходит на массажы и уже заметила результат.

"Сегодня я снова была на массаже Icoon, решила сочетать вместе с ручным", - написала Даша.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина эмоционально высказалась по поводу материнства: "Сколько можно ныть?".

Напомним, что "Холостяк" Добрынин задел украинок признанием и фото с маленьким сыном: "наконец-то хоть один мужчина...".

A еще Politeka сообщала, что заплаканная жена "Холостяка" Добрынина с младенцем на руках обратилась к украинцам: "Мне не стыдно...".